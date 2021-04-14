موقفنا من الاستقلال. - عزالدين بوغانمي

2021/04/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_بوغانمي في حوار مع أحد الأصدقاء بمناسبة ذكرى 20 مارس، لاحظت بعض الغموض والتّلعثم والانسياق في ما روِّجته بعض القوى اليسارية العدمية في السّابق.



وما تُروّجه قوى الإسلام السياسي من أفكار معادية للوطنية التونسية منذ 2011.



فرأيت أهميّة التّذكير ببعض الحقائق حول هذا الموضوع، وتصويب الخلل الفكري في علاقة بالاستقلال.الاستقلال في آواخر الخمسينات بداية الستينات كان محل خلاف وصراع دموي بين مؤيّدي الاستقلال ......





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