بالوثيقة .. كتاب “عاجل جدا” يخص لقاح كورونا في عموم العراق

2021/04/14 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة الصحة، الأربعاء، دوائرها في المحافظات كافة وإقليم كردستان بمنح اللقاح للمتعافين من فيروس كورونا دون الحاجة للانتظار 6 أشهر، وعدم تطعيم المصابين السابقين الذين تلقوا بلازما النقاهة ضمن علاجهم إلا بعد 90 يوماً على تعافيهم.وأبلغ مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير في وثيقة رسمية، دوائر الصحة في إقليم […]

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