وزير النفط: العراق يستهدف استثمار 300 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب بالحلفاية

2021/04/14 | 17:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم رئيس شركة CEPC الصينية المقاول المنفذ لمشروع غاز الحلفاية ورئيس شركة بتروجاينا المشغل الرئيس لحقل الحلفاية النفطي وعدد من المسؤولين فيها.وقال إسماعيل، وفقا لبيان …

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