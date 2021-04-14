2021/04/14 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت غرفة صناعة الأردن، اليوم الاربعاء، عن قيمة الصادرات الصناعية الأردنية الى العراق، فيما وصفت الأخير بالسوق الرئيس لمنتجاتها.وأشار رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، خلال لقائه، السفير العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن تكشف قيمة صادراتها الصناعية للعراق المركز الخبري الوطني.

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