مسلحون يغتالون مواطناً شرقي بغداد

2021/04/14 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، على اغتيال مواطن شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم تجاه مواطناً ضمن منطقة بغداد الجديدة ما أسفر عن مقتله في الحال".وأشار إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

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