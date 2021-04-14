2021/04/14 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، إنه يرى “أوجه تشابه” بين مشكلات التجلط التي نشأت عند عدد ممن تلقوا لقاحي “جونسون آند جونسون” و”أسترازينيكا” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسترازينيكا وجونسون..



تجلطات متشابهة لدى متلقي اللقاحين المركز الخبري الوطني.

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