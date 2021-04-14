الصحة النيابية تدعو التربية الى العدول عن قرار الدوام الحضوري للمراحل الابتدائية

2021/04/14 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، وزارة التربية للعدول عن قرارها بشأن دوام الطلبة في المرحلة الاولى والثانية والثالثة من الدراسة الابتدائية لعدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحية وقدرتهم على نقل العدوى لعوائلهم.

وقال الموسوي في بيان صحفي، ان “الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه، الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بكورونا فايروس امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان”.

واضاف الموسوي ان “البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا فايروس وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعوائلهم وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة”.

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