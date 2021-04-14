عرض مسرحية حول الانفال في كلار

2021/04/14 | 17:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت منظمة بعرض مسرحية حول الانفال في شارعٍ بمدينة كلار بمناسبة ثلاثة وثلاثين عاما على فاجعة الانفال.

وجرت مراسم عرض المسرحية بحضور مسؤول المركز الحادي عشر لتنظيمات كرميان للاتحاد الوطني الكوردستاني بولا طالباني وعدد كبير من ذوي المؤنفلين.

وتحدثت المسرحية عن قصة الانفال وكيف هاجم البعثيون على منطقة كرميان والقيام بعمليات الانفال بحق المدنيين من الاطفال والشيوخ والنساء في المنطقة.

PUKmedia

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