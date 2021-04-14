لجنة الصحة النيابية تقدم طلبا بشأن دوام الطلبة

2021/04/14 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، وزارة التربية للعدول عن قرار الدوام الحضوري، مشيرة الى ان طلبة المراحل الابتدائية غير قادرين على الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقى NRT عربية، على نسخة منه، (14 نيسان 2021)، ان "الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين ب‍كورونا أمر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".

واضاف البيان، ان "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية ب‍كورونا وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعائلاتهم"، موضحا "ذلك لإصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة".

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