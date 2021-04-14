2021/04/14 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

1403 مشاهدة

وصفت كتلة صادقون، الاربعاء، حكومة اقليم كردستان بـ "الخائنة والعميلة"، فيما طالبت الحكومة الاتحادية بمحاكمتها بتهمة الخيانة العظمى لايوائها مراكز للموساد الاسرائيلي.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 نيسان 2021)، ان "حكومة الاقليم خائنة وعميلة لايوائها مراكز للموساد الاسرائيلي للتجسس والاغتيالات والتفخيخ في اربيل ".

واضاف، البيان، انه "نطالب الحكومة الاتحادية بمحاكمة حكومة الاقليم بتهمة الخيانة العظمى لتعاونها مع الكيان الصهيوني وتنفيذ مهام التجسس والاغتيالات ناهيك عن تصدير كميات كبيرة من النفط الى الكيان الصهيوني".

وحذر سالم الكتل السياسية، من"السكوت والمجاملة في هذا الموضوع الخطير الذي ازهقت بسببه الالاف من ارواح العراقيين"، موضحا انه "على الحكومة ان تقوم بتطهير شمال العراق من اجهزة الموساد الاسرائيلي بشن عمليات عسكرية واسعة لازالة براثن الكيان الصهيوني".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يشن هجوما لاذعا على اقليم كوردستان.. ارتكبت خيانة عظمى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يشن هجوما لاذعا على اقليم كوردستان.. ارتكبت خيانة عظمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).