الصحة النيابية تحذر من عودة الدوام إلى المدارس: قرار التربية يخالف شروط السلامة!

2021/04/14 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، قرار وزارة التربية بشأن الدوام الحضوري، منافياً لشروط الصحة والسلامة، داعية إياها للتراجع عن هذا الأمر.

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وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 نيسان 2021)، وزارة التربية للعدول عن قرارها بشأن دوام الطلبة في المرحلة الاولى والثانية والثالثة من الدراسة الابتدائية لعدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحية وقدرتهم على نقل العدوى لعوائلهم".

وأضاف الموسوي أن "الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بكورونا فايروس امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".

ولفت إلى أن "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا فايروس وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة".

وكشفت وزارة التربية، في وقت سابق الثلاثاء، عن آلية الدوام الحضوري لطلبة الدراسة الابتدائية والمراحل المنتهية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (13 نيسان 2021)، إن "إجراءات الوزارة فيما يخص السماح بالدوام الحضوري، ستكون هناك تعليمات تصدرها الوزارة الى المديريات العامة للتربية للعمل على الدوام الحضوري وتهيئة الأجواء والآلية المناسبة لوجود التلاميذ والطلبة، خصوصاً المراحل الابتدائية الثلاث الأولى والصفوف المنتهية".

وأضاف، أن "الدوام الحضوري جاء للتركيز على هذه المراحل كون الصفوف الثلاثة الأولى في المراحل الابتدائية لم تتلق التعليم بشكل جيد، وارتأينا أن يكون الدوام حضورياً ورفدهم بالكثير من المعلومات حيث يعد أساس الطالب"، مبيناً أن "المراحل المنتهية لديها امتحانات وزارية وستكون الأسئلة موحدة لذلك يجب تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وتكون المواد الدراسية المنهجية المكيفة من وزارة التربية قد أكملت للجميع بشكل متساو".

وتابع أنه "بقية المراحل ستكون دراسة الكترونية، ومن الممكن أن يكون الدوام في الأسبوع المقبل".

وفيما يخص اللقاحات، بين أن ذلك الأمر متعلق بوزارة الصحة وإذا ما حدث أي ارتباط أو عمل مع وزارتي الصحة والتربية فسيتم إبلاغ الكوادر التدريسية والطلبة"، مبيناً أن "هناك أولوية لمن يستحق التلقيح إضافة إلى ذلك فإن هناك مراكز ومستشفيات فتحت الأبواب للتلقيح حيث على الجميع أن يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد".

وحددت وزارة التربية، في وقت سابق، الصفوف التي سيكون فيها الدوام حضوري.

وذكرت الوزارة في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" الاثنين (12 نيسان 2021)، أن "الدوام الحضوري يشمل:

الاول الابتدائيالثاني الابتدائيالثالث الابتدائيالسادس الابتدائيالثالث المتوسطالسادس الاعدادي

واشارت الوزارة الى ان "باقي المراحل سيعتمد التعليم الإلكتروني".

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