2021/04/14 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات الرئاسية في سوريا..الأسد يحشد مناصريه وينتظر "إشارة الحلفاء"

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