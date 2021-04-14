وزير الخارجية المصري: مصر حريصة على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا

2021/04/14 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة حريصة على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا يصب في مصلحة البلدين.

واضاف شكري إن التصريحات التركية الأخيرة موضع تقدير ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها مضيفا ان مصر حريصة على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفي.

وإقامة علاقات وفقا لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها عدم الإضرار بالمصالح وأن يتم صياغة ذلك في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك.

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