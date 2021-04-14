العثور على 6 جثث مجهولة الهوية تحت الأنقاض في الموصل

2021/04/14 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوىأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، العثور على 6 جثث مجهولة الهوية تحت الأنقاض في منطقة الشهوان بمدينة الموصل القديمة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "أستمراراً لحملة رفع الأنقاض من مدينة الموصل القديمة، تمكنت فرق الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني بنينوى متمثلة بفريق البحث والإنقاذ( مركز رتل الطوارئ ) التابع لمديرية انتشال جثث مجهولة الهوية عدد/6 عبارة عن بقايا هيكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية في منطقة الشهوان بمدينة الموصل القديمة".وأضاف البيان أن "الجثث تم تسليمها الى دائرة الطب العدلي بموجب محضر أصولي".

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