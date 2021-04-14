السجن عامين لمعاون مدير صحة بابل رياض البعيجي بتهمة الفساد

2021/04/14 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، بصدور حكم بالسجن عامين لمعاون مدير صحة بابل رياض البعيجي بتهمة الفساد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "محكمة النزاهة في بابل اصدرت حكما بالسجن لمدة عامين على معاون مدير عام صحة بابل رياض البعيجي على خلفية قضية فساد".

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