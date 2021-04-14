2021/04/14 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، وزارة التربية للعدول عن قرارها بشأن دوام تلاميذ الصفوف الاولى والثانية والثالثة من الدراسة الابتدائية، لعدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحية وقدرتهم على نقل العدوى لعوائلهم .وقال عضو اللجنة النائب جواد الموسوي ، ان" الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية امر لا محالة منه ، لكن قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بفايروس كورونا امر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".واضاف في بيان صحفي ، ان "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بفايروس كورونا "، محذرا من ان " قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وذلك لاصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا ، وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة العامة "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحـة النيابية : قرار الدوام الحضوري للمرحلة الابتدائية ينافي شروط الصحة والسلامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحـة النيابية : قرار الدوام الحضوري للمرحلة الابتدائية ينافي شروط الصحة والسلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).