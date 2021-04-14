السجن سنتين لمعاون مدير عام صحة بابل بقضية فساد

2021/04/14 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اصدرت محكمة النزاهة في بابل اليوم الاربعاء حكما بالسجن لمدة عامين على معاون مدير عام صحة بابل الدكتور رياض البعيجي على خلفية قضية فساد تتعلق بمبالغ مطبوعات.وقال مصدر في المحكمة" ان الحكم صدر حضوريا وان للمحكوم حق التمييز"./ انتهى

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