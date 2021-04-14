العراق..وزارة التعليم تصدر قرارا جديدا لطلبة الدراسات العليا

2021/04/14 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا....

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