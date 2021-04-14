الكاظمي: استذكار جريمة الانفال دافع لكل الحكومات للعمل الجاد

2021/04/14 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان استذكار جريمة الانفال دافع لكل الحكومات بالعمل الجاد دون عودة الدكتاتورية، فيما اشار الى ا...

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