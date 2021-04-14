التعليم: الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضوريا

2021/04/14 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضورياً بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البرنامج الدراسي للعام 2020 ـ 2021 الذي أكملت فيه الطواقم التدريسية والطلبة النصف الأول من العام الدراسي سيكون بحسب الاختصاص"، لافتا الى أن "الدراسات العليا استكملت متطلبات الفصل الدراسي الأول دواما وامتحانا بشكل حضوري".وأضاف، أن "الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضوريا حيث إن هذا القرار جاء بعد إجازة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية". وأشار إلى أن "الدراسات الأولية الجامعية اعتمدت على آليات التعليم المدمج الذي تؤدى به الدراسة بالنسبة للتخصصات الإنسانية عبر المنصات الالكترونية"، مبينا أن "التخصصات العلمية والتطبيقية فسوف تؤدى حضوريا بشكل عملي على مدى يوم أو يومين على شكل جداول تؤمن حضور الطلبة وتؤمن إجراءات السلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أكدت عليها اللجنة الوطنية للصحة والسلامة". وتابع أن "الوزارة أكدت أنها ستعتمد آليات التعليم المدمج ضمن الفصل الدراسي الثاني للجامعات والكليات الأهلية والحكومية".وأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت معالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا بإضافة ما لا يزيد عن سقف عشر درجات لتغيير حالة الطالب وتمكينه من استكمال الفصل الدراسي الثاني".

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