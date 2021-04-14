"حادثة الكرسي".. إردوغان يرد على رئيس الوزراء الإيطالي

2021/04/14 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطاليي، ماريو دراغي بشأنه بـ "المبتذلة".

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