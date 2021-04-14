التعليم: دوام الفصل الثاني لطلبة الدراسات العليا سيكون حضورياً

2021/04/14 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضورياً بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة.

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وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (14 نيسان 2021)، إن "البرنامج الدراسي للعام 2020 ـ 2021 الذي أكملت فيه الطواقم التدريسية والطلبة النصف الأول من العام الدراسي سيكون بحسب الاختصاص"، لافتاً إلى أن "الدراسات العليا استكملت متطلبات الفصل الدراسي الأول دواما وامتحانا بشكل حضوري".

وأضاف، أن "الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضوريا حيث إن هذا القرار جاء بعد إجازة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأشار إلى أن "الدراسات الأولية الجامعية اعتمدت على آليات التعليم المدمج الذي تؤدى به الدراسة بالنسبة للتخصصات الإنسانية عبر المنصات الالكترونية"، مبينا أن "التخصصات العلمية والتطبيقية فسوف تؤدى حضوريا بشكل عملي على مدى يوم أو يومين على شكل جداول تؤمن حضور الطلبة وتؤمن إجراءات السلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أكدت عليها اللجنة الوطنية للصحة والسلامة".

وتابع أن "الوزارة أكدت أنها ستعتمد آليات التعليم المدمج ضمن الفصل الدراسي الثاني للجامعات والكليات الأهلية والحكومية".

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، موعد مباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانونا لثاني 2021)، أنها "حددت السبت المقبل الموافق 2021/1/16 موعدا لمباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية".

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، استمارة التقديم الى القبول المركزي لطلبة الدور الثالث الناجحين من الدراسة الإعدادية من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الثاني 2021)، إن "استمارة التقديم الإلكتروني عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) تتطلب تسجيل عشرة خيارات من الطالب المتقدم وتستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/1/19".

وأضاف، أن "الموافقة حصلت أيضا على شمول طلبة الدورين الأول والثاني ممن لم يقدموا في وقت سابق أو لم يظهر لهم قبول بالتقديم الى استمارة القبول المركزي الحالية للعام الدراسي 2021/2020".

يشار الى أن إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية تشير الى أن أعدادهم بلغت سبعة وثلاثين ألفا ومئتين وواحدا وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 نيسان 2021)، انه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".

واكدت الوزارة على "المضي بالتقويم الجامعي المتضمن توقيتات الدراسة والامتحانات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة التي تضمن تواصل ودعم التحصيل العلمي والمعرفي في مؤسساتنا التعليمية وتراعي سلامة منتسبيها وطلبتها الأعزاء".

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