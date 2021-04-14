2021/04/14 | 18:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضورياً بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “البرنامج الدراسي للعام 2020 ـ 2021 الذي أكملت فيه الطواقم التدريسية والطلبة النصف الأول من العام الدراسي سيكون بحسب الاختصاص”، لافتا الى أن “الدراسات العليا استكملت متطلبات الفصل الدراسي الأول دواما وامتحانا بشكل حضوري”.وأضاف العبودي، أن “الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضوريا حيث إن هذا القرار جاء بعد إجازة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وأشار إلى أن “الدراسات الأولية الجامعية اعتمدت على آليات التعليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحسم آلية دوام طلبة الدراسات العليا والأولية خلال الفصل الثاني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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