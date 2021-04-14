2021/04/14 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خامنئي: المفاوضات حول الملف النووي ستصبح ضررا على إيران

خامنئي: يجب على المفاوضات النووية مع الغرب أن لا تكون استنزافية

خامنئي: على الأميركيين رفع العقوبات لنؤدي نحن واجباتنا

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