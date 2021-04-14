كتائب حزب الله: كلام تحالف القوى العراقية عن (مغيبين) هو خدعة ماكرة لدعم الدواعش

2021/04/14 | 18:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا المكتب السياسي لكتائب حزب الله، اليوم الاربعاء، لوقفة برلمانية لادانة خطاب تحالف القوى العراقية ومحاسبتهم لتكون صفعة بوجه سياسيّ داعش وكل من يشوه مسيرة محرري الأرض وحماة الدولة، لافتا الى ان كلامهم عن (مغيبين) هو خدعة ماكرة لدعم الدواعش.وقال في بيان إنّ “ما يسمى بتحالف القوى العراقية لا يريد مغادرة الخطاب الطائفي البغيض الذي درج عليه عدد من قياداته، لتأجيج الفتن والوغول بدم الأبرياء، وهو ما يُسعد أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية، ومازالت مشاهد القتل الطائفي بحق أبنائنا تَحفر في ذاكرة شعبنا نُدبا سوداء، وقد بان من قبل تورط كبار مسؤولي هذا الفريق في دعم ارتكاب الجرائم بحق العراقيين”.[…]

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