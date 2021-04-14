مدرب الشرطة : مباراة الدحيل صعبة ونطمح لخطف نقاطها

2021/04/14 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد مدرب كرة الشرطة اليتش أن المباراة الأولى غدا الخميس أمام الدحيل القطري لن تكون سهلة في افتتاح مشوار البطولة الأسيوية.وقال اليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم :"أن المباراة لن تكون سهلة ، ففريق الدحيل واحد من الفرق المنظمة الجيدة ، لكن طموحنا تحقيق نتيجة طيبة لاسيما وأنها المباراة الأولى وتعد مهمة لجميع الفرق وبالتالي الشرطة يعي جيدا أهمية نقاطها".وبين :" أن البطولة قوية ومضغوطة ، تخوض ست مباريات خلال 15 يوما وفي كل ثلاثة أيام مباراة لاشك أنها ستكون مجهدة للاعبين ومن الصعب أن تعيد اللاعبين للتركيز والجاهزية البدنية ، ومع ذلك الشرطة يسعى لتحقيق اهدافه".وأشار إلى أن من الصعب أن تقارن المباراة في البطولة الأسيوية مع مبارياتنا في الدوري ، لكن نسعى للتركيز على عملنا من أجل تحقيق أفضل النتائج في البطولة.أما اللاعب سعد ناطق فقد اكد أن الفريق عازم على الدخول للبطولة بشكل مميز ، رغم أن المباراة الأولى ستكون مع فريق مميز بحجم فريق الدحيل .وأشار إلى أن الفريق يعاني من بعض الغيابات نتيجة الإصابات ، لكن هذا الموضوع لن يثني الشرطة عن السعي والمنافسة بقوة على احدى بطاقات المجموعة./ انتهى

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