الكاظمي يستقبل السفير التركي ويؤكد حرص العراق على دعم استقرار وامن المنطقة

2021/04/14 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السفير التركي في بغداد فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله .واكد الكاظمي خلال اللقاء حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه ودعم امن واستقرار المنطقة ./ انتهى 7

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