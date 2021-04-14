الكاظمي يؤكد حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأضاف، أن "الكاظمي أكد خلال اللقاء، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة أساسا لحل الكثير من القضايا والملفات".

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