كتائب حزب الله يدعو لوقفة برلمانية لادانة خطاب تحالف القوى العراقية

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا المكتب السياسي لكتائب حزب الله، اليوم الاربعاء، لوقفة برلمانية لادانة خطاب تحالف القوى العراقية ومحاسبتهم لتكون صفعة بوجه سياسيّ داعش وكل من يشوه مسيرة محرري الأرض وحماة الدولة.وقال في بيان إنّ “ما يسمى بتحالف القوى العراقية لا يريد مغادرة الخطاب الطائفي البغيض الذي درج عليه عدد من قياداته، لتأجيج الفتن والوغول بدم الأبرياء، […]

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