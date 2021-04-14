أسترازينيكا تعلق بعد توقف الدنمارك عن استخدام لقاحها

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت شركة أسترازينيكا، الأربعاء، عن احترامها لقرار الدنمارك وقف استخدام لقاحها المضاد لكوفيد-19، بسبب صلته المحتملة بحالات نادرة جدا من الجلطات الدموية.

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