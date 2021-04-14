الكاظمي للسفير التركي: العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة من جيرانه.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الكاظمي، استقبل […]

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