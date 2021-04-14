العثور على بقايا جثث مجهولة الهوية في الموصل

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، على 6 جثث مجهولة الهوية في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني نينوى متمثلة بفريق البحث والإنقاذ/مركز رتل الطوارئ، التابع لمديرية دفاع مدني نينوى، انتشلت 6 جثث مجهولة الهوية كانت عبارة عن بقايا هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية من منطقة الشهوان في مدينة الموصل القديمة".

وأضافت المديرية، أنه "تم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي بموجب محضر أصولي".

PUKmedia مديرية الدفاع المدني

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