نائب سابق عن نينوى.. هناك الاف المغيبين في المحافظات المستعادة

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري عبد ربه ، الاربعاء، وجود الاف المغيبين من المحافظات المستعادة من داعش، مشيرا الى الى ان البعض لا يقبلون بالحديث في هذا الامر.

وذكر عبد ربه في تصريح خاص لـNRT عربية، اليوم (14 نيسان 2021)، إن "هناك آلاف المغيبين تم تغييبهم أبان سيطرة مسلحي داعش، قسم منهم جاء إلى بغداد من المحافظات المسيطر عليها وتم اعتقالهم في السيطرات، وقسم منهم لديهم مراجعات لدى بعض الدوائر أو هم من الكسبة وليس لديهم أي ارتباط بالدولة ولا بتظيم داعش وقسم منهم تم اعتقالهم في أطراف بغداد وهم من المدنيين يحاولون التنقل إلى بغداد أو أماكن أخرى".

واضاف، أن "البعض على ما يبدو لايقبلون حتى بالحديث عن كشف مصير المغيبين ويهاجم من يطالب بالكشف عن أبناء محافظته أو أبناء جلدته معتبرا إياها سبة أو جريمة".

وتوعد عبد ربه "باتخاذ موقف واللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إذا لم يكن للحكومة موقف إزاء الأعداد الكبيرة جدا من المغيبين، فمن غير المنطقي ان نسكت عن آلاف الأشخاص تم تغييبهم بشكل قسري وسيطرت عليهم بعض الجهات التي كانت تدعي انتماءها إلى الدولة أو تحت غطاءها"

لافتا إلى أن "المكون السني مستمر بالمطالبة بالكشف عن مصير المغيبين ولا يحق لأي طرف إقالة أو محاسبة شخص يطالب بحقه خصوصا وان من تم تغييبهم عراقيون وهناك أدلة وفيديوهات عن كيفية اعتقالهم واصطحابهم إلى مناطق مجهولة".

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