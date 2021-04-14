وزير سابق يعلن عن رقم صادم لعدد المهندسين في العراق

2021/04/14 | 19:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن وزير الاسكان السابق بنكين ريكاني، الاربعاء، عن رقم صادم لعدد المهندسين في العراق.

وقال ريكاني في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (14 نيسان 2021)، ان"اكثر من 3700000 مهندس في العراق والمعينون منهم في الدولة حوالي 30000 فقط والجامعات تخرج كل سنة حوالي 12000!".

واضاف، انه "في كردستان 3 كليات للعلاقات الدولية تخرج كل سنة المئات، اين سيتم استيعاب هؤلاء ؟..



جزء من السير الى المجهول والضياع".

N.A

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