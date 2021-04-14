الكاظمي يبحث مع السفير التركي لدى العراق جملة ملفات تحظى باهتمام مشترك بين بغداد وأنقرة

2021/04/14 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، سلسلة ملفات تحظى باهتمام مشترك بين العراق وتركيا مع سفير أنقرة فاتح يلدز الذي أنهى مهامه رسميا في البلاد.

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وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 نيسان 2021)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على اساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

واكد الكاظمي خلال اللقاء "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة اساسا لحل الكثير من القضايا والملفات".

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