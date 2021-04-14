2021/04/14 | 19:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن اكمال تجهيز الحصة الثانية من مادتي الزيت والسكر لجميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن اكمال تجهيز الحصة الثانية من مادتي الزيت والسكر لجميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).