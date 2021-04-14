2021/04/14 | 19:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأربعاء 14 أبريل 2021 | 06:53 مساءً

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الداخلية تطلب من مراجعي دوائرها ابراز ما يثبت تلقيهم لقاح كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستطلب من مراجعي دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات، إبراز ما يثبت تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا.



وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح صحفي "بان الإجراء الأخير سيكون في دوائر الجنسية والمرور وغيرها من دوائر تابعة لها، والهدف من ذلك هو حث المواطنين على ضرورة أخذ اللقاح".



وبين انه "وفيما يخص عملها الأخر خلال شهر رمضان فان مفارز الوزارة ستعمل على بتطبيق التوصيات الإلزامية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن الحظر الجزئي والكامل".



وقبل وزارة الداخلية، كانت وزارة النقل قد اعلنت العمل على قرارات وزارة الصحة الصادرة مؤخراً بشأن منع سفر أي مواطن ما لم يبرز بطاقة اللقاح، مبينة أن هذه البطاقة هي بمثابة جواز سفر.



وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أصدرت الأثنين الماضي جملة قرارات بينها "عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة {دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها}، وكذلك عدم السماح لموظفيها بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021، في حال: أ‌- عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد أجري خلال أسبوع.



ب‌- عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19.



جـ - تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق الاجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا بدون راتب.

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