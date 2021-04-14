مجدداً.. الصحة العراقية تحذر من “كارثة” وتلوح بالمزيد من الإجراءات- عاجل

2021/04/14 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذرت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، اليوم الاربعاء، من استمرار حالة العزوف عن اخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، فيما أكدت أن استمرار حالة العزوف عن اللقاح سيدفع الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية أشد.

وقالت ربى فلاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "كل ما زاد اقبال المواطنين على اخذ لقاح فيروس كورونا، كلما وصلنا الى مناعة مجتمعية في وقت قاسي، وهنا ننجح في تحجيم الفيروس، وثم تتم تقليل الاجراءات الوقائية والعودة الى طبيعتها".

وأضافت فلاح، أن "استمرار حالة العزوف الكبير للمواطنين على اخذ اللقاح، يمكن ان يقابل باتخاذ اجراءات وقائية اشد من المتخذة حالياً، وذلك لمنع ارتفاع الاصابات اليومية ومنع تفشي الوباء بشكل كبير وخطير"، مبينا أن "الارتفاع المستمر وبشكل كبير، يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام الصحي وحصول كارثة".

وأكدت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة، ان "الوضع لغاية الآن مسيطر عليه في المؤسسات الصحية، وهناك قدرة استيعابية كبيرة لاعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا، ولكن لكل نظام صحي له قدرة محددة، وزيادة اعداد المصابين عن هذا الحد، سيكون له تأثير كبير وخطير".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أشارت إلى تسجيل 7972 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الكوادر الصحية سجلت 7972 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 5196 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 40 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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