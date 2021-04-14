الكاظمي يؤكد خلال استقباله السفير التركي حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه ودعم استقرار وأمن المنطقة/ موسع

2021/04/14 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان الكاظمي التقى اليوم الاربعاء، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على اساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".واكد الكاظمي خلال اللقاء حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة اساسا لحل الكثير من القضايا والملفات./انتهى7

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