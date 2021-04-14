"احتيال هرمي".. وفاة صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ

2021/04/14 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الأربعاء، برني مادوف الذي يقف وراء أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات عن 82 عاما في سجن في كارولاينا الشمالية حيث كان يمضي عقوبة بالسجن 150 عاما وفق ما أفادت به مصلحة السجون.

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