الكاظمي: مبدأ العراق يعتمد على الحوار والتهدئة لحل الملفات

2021/04/14 | 19:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن العراق يعتمد مبدأ الحوار والتهدئة أساساً لحلحلة الكثير من القضايا والملفات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الكاظمي "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة أساساً لحل الكثير من القضايا والملفات".

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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