الكاظمي يؤكد حرص الحكومة وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين

2021/04/14 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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🔹الكاظمي مهنئاً بحلول رأس السنة الايزيدية: نؤكد حرص الحكومة وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم ابناء الطائفة الايزيدية إلى مناطقهم

يتبع ..

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