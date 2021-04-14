وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المحافظات اوضاع النازحين بصورة عامة و نازحي طوز خرماتو بالخصوص

2021/04/14 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع وزيرة الدولة لشؤون المحافظات هيام نعمت ،اوضاع النازحين بصورة عامة ونازحي طوز خرماتو بالخصوص .وذكر بيان لوزارة الهجرة ان , جابرو استقبلت اليوم الاربعاء في مقر الوزارة وزيرة الدولة لشؤون المحافظات وجرى خلال المقابلة بحث اوضاع النازحين بصورة عامة ونازحي طوز خرماتو بالخصوص وكيفية دعم الوزارة لاهالي قضاء الطوز ".كما استعرضت وزيرة الهجرة والمهجرين خلال اللقاء ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للمحافظات كافة لدعم جهود الاستقرار واعادة النازحين لمناطقهم الأصلية ".ووعدت وزيرة الهجرة بزيارة محافظتي كركوك وصلاح الدين خلال الفترة المقبلة للوقوف على اهم المشاكل التي تواجه فئات عناية الوزارة في المحافظتين "./انتهى2

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