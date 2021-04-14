نائب الامين العام لمجلس الوزراء: قطاع التمور سيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المناطق الواقعة ضمن مزارع النخيل

2021/04/14 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترأس نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور فرهاد نعمة الله حسين اجتماع لجنة وضع استراتيجية شاملة لزيادة انتاج النخيل.وقال رئيس اللجنة نائب الامين العام / حسب بيان للامانة / إن قطاع التمور سيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المناطق التي تتوفر بها مزارع النخيل، بما يتوافق والتوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد في البلاد.وجرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ اجراءات الجهات ذات العلاقة لتوصيات اجتماعها الاول، فضلا عن التقرير النهائي للجنة تخصيص قطع الاراضي وجعلها جاهزة للقطاع الخاص، بشأن إقامة بساتين النخيل وفقا للضوابط والشروط التي اقرتها دائرة البستنة في وزارة الزراعة والتي حددت المساحة بان تكون ( 8×8) متر باستخدام منظومات الري بالتقطير ، وان تشمل تلك الاراضي بالقروض المتاحة.وناقشت اللجنة ايضا المعوقات والمشكلات التي تواجه الاراضي الزراعية المشمولة بالاستثمار، فضلا عن تقديم مقترحات بشان عرضها كفرص استثمارية لا ستقطاب القطاع الخاص./انتهى3

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