2021/04/14 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تأمين عودة جميع النازحين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:58

واع/

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