كركوك.. احياء الذكری 33 على جریمة الانفال

2021/04/14 | 20:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت في قرية طوبزاوه بمدينة كركوك اليوم الاربعاء 24 نيسان مراسيم الذكری 33 لعمليات الانفال السيئة الصيت، بمشاركة الاحزاب الكوردستانية في المدینة .

وتم خلال المراسيم وضع اكاليل زهور الاحزاب الكوردستانية علی نصب شهداء الانفال في القرية المذكورة .

والقی محمد عثمان مسؤول مركز تنظیمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المراسيم كلمة باسم الاحزاب الكوردستانية في كركوك استنكر فيها الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي البائد بحق 182000 مواطن كوردي في كوردستان و هدم اكثر من 5000 قرية كوردية .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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