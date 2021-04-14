الفتح للحلبوسي: الحشد حرروا الناس وزرعوا الطمأنينة..انشاء الله رئاستك للمجلس لن تدوم

2021/04/14 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصف النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي، الاربعاء، تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص الحشد بالطائفية، مبينا ان الحشد الشعبي حرروا الناس وزرعوا الطمأنينة في قلوبهم.

وذكر الموسوي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (14 نيسان 2021)، "نعم يا محمد الحلبوسي صحيح ان سيارات الحشد تابعة للحشد، وهم لا يرعبون الناس، الا انهم حرروا الناس وزرعوا الطمأنينة والأمان بينهم".

واضاف، ان "الامر لا يتعلق بالمغيبين، لكن وصل حقد بعض النواب الى ابعد الحدود من الذين حرروا البلد وفتحوا الطريق امامهم للوصول الى منصب رئيس مجلس النواب داخل بغداد".

واوضح، انه "مع كل الأسف يقابل احسان الحشد بالاساءة، الحشد لم يقم بأي اساءة ضد السياسيين، انا اتكلم بطائفية ولا اعترف بالطائفية، لكن مجموعة محمد الحلبوسي واشخاص مثل ظافر العاني يتكلمون عن الحشد بمناسبة او بدون مناسبة".

وتابع، ان "التصريح الاخير من قبل رئيس مجلس النواب غير مقبول، وعليه ان يكون حياديا ورئيسا لمجلس النواب المؤلف من الشعب العراقي ولا تحاول الميل على السني او الشيعي او الكوردي فأنت لجميع الشعب العراقي، وانشالله لن يستمر رئاستك للبرلمان"، على حد تعبيره.

واتهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في حديث متلفز، "الفصائل المسلحة التي تجوب الشوارع وترعب الناس بأنتمائها لهيئة الحشد الشعبي"، مضيفا "انهم يستلمون رواتبهم وامتيازاتهم من الدولة، الا انهم يخرقون قوانين الدولة ويقفون بوجهها".

ودعا الحلبوسي "رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي وقيادة الحشد الشعبي بأتخاذ موقف صريح تجاه الفصائل المسلحة التي تقف بوجه الدولة وتستعرض بأسلحتها وعجلات الدولة".

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