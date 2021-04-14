الكاظمي يهنئ الإيزيديين: حريصون على عودة النازحين ودعم الناجين من التنظيم

2021/04/14 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية.

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وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، "بمناسبة حلول راس السنة الايزيدية، اتقدم بخالص التهاني واسماها إلى اخوتنا الايزيديين، متمنيا لهم ولجميع العراقيين الأمن والأمان والعيش بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن ابناءها باختلاف اطيافهم ومذاهبهم".

وأضاف، "وبهذه المناسبة السعيدة، نؤكد حرص الحكومة وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم ابناء الطائفة الايزيدية الى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الارهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الإيزيديين وتحقيق مطالبهم".

وتابع الكاظمي، "كما تؤكد الحكومة مواصلة جهودها لاعادة المخطوفين من النساء والاطفال وانها لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، فالافراح لن تكتمل بدون لمّ شمل اهلنا الايزيديين الذين عانوا الكثير، وواجبنا انصافهم واعادة تأهيل مناطقهم واصلاح ما دمر، من أجل ضمان مستقبل افضل لهم ولابنائهم في العراق الواحد المزدهر".

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