2021/04/14 | 20:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية: واجبنا إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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