2021/04/14 | 20:12 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 14 أبريل 2021 | 07:51 مساءً

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الكاظمي للسفير التركي: ندعم استقرار المنطقة عبر الحوار والتهدئة

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن العراق يدعم استقرار المنطقة عبر مبدأ الحوار والتهدئة.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "الكاظمي، استقبل السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله ".



وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على اساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".



واكد الكاظمي، خلال اللقاء "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة اساسا لحل الكثير من القضايا والملفات".

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